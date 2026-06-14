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Новак Джокович назвал команду, за которую будет болеть на ГП Барселоны-Каталуньи Ф-1

Новак Джокович назвал команду, за которую будет болеть на ГП Барселоны-Каталуньи Ф-1
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович рассказал, за кого будет болеть в основной гонке седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Болел за «Макларен» весь сезон, но сегодня я с ребятами из «Альпин»!» — приводит слова Джоковича издание Sky Sports.

После старта британский гонщик Джордж Расселл из команды «Мерседес» сохранил лидерство. Семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из «Феррари» остаётся вторым. На третьем месте располагается действующий лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Спортивный портал «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию гонки.

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