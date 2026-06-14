Бен Шелтон — чемпион турнира АТР-250 в Штутгарте
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал чемпионом турнира АТР-250 в Штутгарте, Германия, обыграв в финале соотечественника Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.
Штутгарт. Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:10 МСК
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Бен Шелтон выполнил девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Тейлор Фриц сделал в игре 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 за время встречи.
Для 23-летнего Шелтона титул в Штутгарте стал шестым в карьере на турнирах АТР и третьим в сезоне-2026.
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