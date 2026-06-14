Бен Шелтон — чемпион турнира АТР-250 в Штутгарте

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал чемпионом турнира АТР-250 в Штутгарте, Германия, обыграв в финале соотечественника Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Бен Шелтон выполнил девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Тейлор Фриц сделал в игре 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 за время встречи.

Для 23-летнего Шелтона титул в Штутгарте стал шестым в карьере на турнирах АТР и третьим в сезоне-2026.