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«Почти сверхчеловеческое достижение». Макинрой — о спортивном долголетии Джоковича

«Почти сверхчеловеческое достижение». Макинрой — о спортивном долголетии Джоковича
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Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о спортивном долголетии 24-кратного чемпиона мэйджоров сербского теннисиста Новака Джоковича, отметив, что он до сих пор демонстрирует высокую мотивацию.

«Когда мне исполнилось 30 лет, я думал: «Ого, совсем неплохо, я добрался до 30». Тогда были другие времена. Джимми Коннорс играл до довольно солидного возраста, но большинство игроков не задерживались в туре так долго. То, что Джокович продолжает это делать — почти сверхчеловеческое достижение, даже если прошло уже несколько лет. Он по-прежнему выглядит невероятно мотивированным. Да благословит его бог, если он хочет продолжать.

Новак просто вне времени. И я также думаю, что спортивная медицина сегодня намного лучше. Кроме того, он невероятно дисциплинирован в том, чтобы всё было идеально», – приводит слова Макинроя Tennis World Italy.

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