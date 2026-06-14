Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA-500 в Лондоне, обыграв Эмму Радукану
Поделиться
76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич стала победительницей турнира WTA-500 в Лондоне. В финале она обыграла чемпионку US Open — 2021, британку Эмму Радукану (42-я в рейтинге) со счётом 6:0, 7:6 (8:6).
Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
76
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
42
Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Векич три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Радукану один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Для Векич трофей «пятисотника» в Лондоне стал пятым в карьере и первым с 2023 года. Также Донна выиграла крупнейший титул. Ранее она побеждала только на турнирах категории WTA-250.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июня 2026
-
17:47
-
17:41
-
17:32
-
17:08
-
16:09
-
16:02
-
15:51
-
15:23
-
15:13
-
14:21
-
13:51
-
13:17
-
13:05
-
12:21
-
11:53
-
11:17
-
10:35
-
10:33
-
09:46
-
09:22
-
00:55
-
00:43
-
00:22
- 13 июня 2026
-
23:10
-
22:41
-
22:14
-
21:55
-
21:35
-
21:21
-
20:59
-
20:43
-
19:59
-
19:36
-
19:09
-
18:28