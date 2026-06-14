Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA-500 в Лондоне, обыграв Эмму Радукану

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич стала победительницей турнира WTA-500 в Лондоне. В финале она обыграла чемпионку US Open — 2021, британку Эмму Радукану (42-я в рейтинге) со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Векич три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Радукану один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Для Векич трофей «пятисотника» в Лондоне стал пятым в карьере и первым с 2023 года. Также Донна выиграла крупнейший титул. Ранее она побеждала только на турнирах категории WTA-250.