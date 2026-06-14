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«Она играла исключительно хорошо». Радукану — о поражении от Векич в Лондоне

«Она играла исключительно хорошо». Радукану — о поражении от Векич в Лондоне
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42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё выступление в финале турнира WTA-500 в Лондоне. Британка уступила в решающем матче хорватской теннисистке Донне Векич со счётом 0:6, 6:7 (6:8).

Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
0 		6 6
         
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Для меня это была невероятная неделя — выйти здесь в финал и сыграть на домашнем турнире, где чувствую себя лучше всего. Поддержка, которую я получала всю неделю, была просто потрясающей. Действительно хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех.

Сегодня был очень тяжёлый матч. Донна играла исключительно хорошо от начала и до конца. Спасибо вам, что помогли мне пройти через непростые моменты на этой неделе, а также за то, что поддержали меня и помогли вернуться в борьбу во втором сете.

Конечно, хотела бы поздравить Донну. Какая неделя для тебя! От квалификации до титула… Ты играла действительно здорово, поэтому желаю тебе всего самого наилучшего», – сказала Радукану во время церемонии награждения.

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