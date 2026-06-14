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Донна Векич прокомментировала победу на «пятисотнике» в Лондоне

Донна Векич прокомментировала победу на «пятисотнике» в Лондоне
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Лондоне. В финале она обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
0 		6 6
         
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Поздравляю, Эмма, с такой отличной неделей. Ты невероятный игрок. Желаю тебе и твоей команде всего наилучшего в оставшейся части травяного сезона.

Когда я росла и выступала в туре, всегда завидовала мальчикам, что у них была возможность играть на этом корте в этом потрясающем клубе. Очень благодарна, что с прошлого года у нас тоже появилась такая возможность. Спасибо всем, кто это сделал возможным. Действительно получаем от этого удовольствие», — сказала Векич на церемонии награждения.

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Комментарии
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