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Камиль Майхшак — Алекс де Минор: результат матча 14 июня, счёт 2:1, финал турнира в Хертогенбосхе

Камиль Майхшак одолел Алекса де Минора и стал победителем турнира в Хертогенбосхе
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76-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В финале он одолел австралийца Алекса де Минора, занимающего шестую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

Хертогенбосх (м). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 7
3 		6 6 5
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Майхшак четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Для Камиля Майхшака титул в Хертогенбосхе стал первым в карьере. По итогам соревнований представитель Польши дебютирует в топ-50 мирового рейтинга.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
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