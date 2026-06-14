Камиль Майхшак одолел Алекса де Минора и стал победителем турнира в Хертогенбосхе

76-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В финале он одолел австралийца Алекса де Минора, занимающего шестую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Майхшак четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Для Камиля Майхшака титул в Хертогенбосхе стал первым в карьере. По итогам соревнований представитель Польши дебютирует в топ-50 мирового рейтинга.