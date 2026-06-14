Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Донна Векич впервые с 2023 года выиграла титул в одиночном разряде на турнире WTA

Донна Векич впервые с 2023 года выиграла титул в одиночном разряде на турнире WTA
Комментарии

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич впервые с 2023 года выиграла титул на турнире WTA. Хорватская теннисистка обыграла в финале турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
0 		6 6
         
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

В последний раз Донна Векич становилась победительницей турнира WTA-250 в Монтеррее, Мексика, когда в финале соревнований обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Для 29-летней Векич титул в Лондоне стал пятым в одиночном разряде на турнирах WTA. Ранее она побеждала на соревнованиях в Куала-Лумпуре, Малайзия, Ноттингеме, Великобритания, Курмайёре, Италия, и Монтеррее.

Турнир в Лондоне проходил с 8 по 15 июня. Призовой фонд соревнований составил $ 1 млн 915 тыс.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв попали в одну четверть сетки Галле! Обзор жеребьёвок турниров недели
Медведев и Рублёв попали в одну четверть сетки Галле! Обзор жеребьёвок турниров недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android