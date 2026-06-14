Донна Векич впервые с 2023 года выиграла титул в одиночном разряде на турнире WTA

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич впервые с 2023 года выиграла титул на турнире WTA. Хорватская теннисистка обыграла в финале турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

В последний раз Донна Векич становилась победительницей турнира WTA-250 в Монтеррее, Мексика, когда в финале соревнований обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Для 29-летней Векич титул в Лондоне стал пятым в одиночном разряде на турнирах WTA. Ранее она побеждала на соревнованиях в Куала-Лумпуре, Малайзия, Ноттингеме, Великобритания, Курмайёре, Италия, и Монтеррее.

Турнир в Лондоне проходил с 8 по 15 июня. Призовой фонд соревнований составил $ 1 млн 915 тыс.