Донна Векич впервые с 2023 года выиграла титул в одиночном разряде на турнире WTA
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич впервые с 2023 года выиграла титул на турнире WTA. Хорватская теннисистка обыграла в финале турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).
Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
76
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
42
Эмма Радукану
Э. Радукану
В последний раз Донна Векич становилась победительницей турнира WTA-250 в Монтеррее, Мексика, когда в финале соревнований обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
Для 29-летней Векич титул в Лондоне стал пятым в одиночном разряде на турнирах WTA. Ранее она побеждала на соревнованиях в Куала-Лумпуре, Малайзия, Ноттингеме, Великобритания, Курмайёре, Италия, и Монтеррее.
Турнир в Лондоне проходил с 8 по 15 июня. Призовой фонд соревнований составил $ 1 млн 915 тыс.
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