30-летний Камиль Майхшак впервые в карьере выиграл турнир АТР

76-я ракетка мира, 30-летний польский теннисист Камиль Майхшак впервые в карьере завоевал титул на турнире АТР. Майхшак оказался сильнее австралийца Алекса де Минора в финале турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

По ходу турнира Майхшак обыграл финна Отто Виртанена (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4)), австралийца Джеймса Маккейба (6:0, 6:3), канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:3), россиянина Даниила Медведева (7:6 (7:4), 6:1), а в финале одолел Алекса де Минора.

Турнир в Хертогенбосхе проходил с 8 по 15 июня. Призовой фонд соревнований составил € 723 тыс.