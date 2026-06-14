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30-летний Камиль Майхшак впервые в карьере выиграл турнир АТР

30-летний Камиль Майхшак впервые в карьере выиграл турнир АТР
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76-я ракетка мира, 30-летний польский теннисист Камиль Майхшак впервые в карьере завоевал титул на турнире АТР. Майхшак оказался сильнее австралийца Алекса де Минора в финале турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

Хертогенбосх (м). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 7
3 		6 6 5
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

По ходу турнира Майхшак обыграл финна Отто Виртанена (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4)), австралийца Джеймса Маккейба (6:0, 6:3), канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:3), россиянина Даниила Медведева (7:6 (7:4), 6:1), а в финале одолел Алекса де Минора.

Турнир в Хертогенбосхе проходил с 8 по 15 июня. Призовой фонд соревнований составил € 723 тыс.

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