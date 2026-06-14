30-летний Камиль Майхшак впервые в карьере выиграл турнир АТР
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76-я ракетка мира, 30-летний польский теннисист Камиль Майхшак впервые в карьере завоевал титул на турнире АТР. Майхшак оказался сильнее австралийца Алекса де Минора в финале турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).
Хертогенбосх (м). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
76
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 7
|
|6
|6 5
6
Алекс де Минор
А. де Минор
По ходу турнира Майхшак обыграл финна Отто Виртанена (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4)), австралийца Джеймса Маккейба (6:0, 6:3), канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:3), россиянина Даниила Медведева (7:6 (7:4), 6:1), а в финале одолел Алекса де Минора.
Турнир в Хертогенбосхе проходил с 8 по 15 июня. Призовой фонд соревнований составил € 723 тыс.
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