Донна Векич получила трофей чемпионки турнира WTA-500 в Лондоне

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания. В финале она обыграла чемпионку US Open — 2021, британку Эмму Радукану (42-я в рейтинге) со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

Векич попала в основную сетку соревнований как лаки-лузер. Впервые с 2023 года лаки-лузер выиграла трофей WTA.

Для Векич трофей «пятисотника» в Лондоне стал пятым в карьере и первым с 2023 года. Донна выиграла крупнейший титул. Ранее она побеждала только на турнирах категории WTA-250. Также хорватка завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже в одиночном разряде.