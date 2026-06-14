Донна Векич получила трофей чемпионки турнира WTA-500 в Лондоне
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания. В финале она обыграла чемпионку US Open — 2021, британку Эмму Радукану (42-я в рейтинге) со счётом 6:0, 7:6 (8:6).
Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
76
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
42
Эмма Радукану
Э. Радукану
Векич попала в основную сетку соревнований как лаки-лузер. Впервые с 2023 года лаки-лузер выиграла трофей WTA.
Для Векич трофей «пятисотника» в Лондоне стал пятым в карьере и первым с 2023 года. Донна выиграла крупнейший титул. Ранее она побеждала только на турнирах категории WTA-250. Также хорватка завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже в одиночном разряде.
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