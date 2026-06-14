Донна Векич обратилась к своему детскому тренеру после победы в Лондоне

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич после победы на турнире WTA-500 в Лондоне, Великобритания, поблагодарила своего детского тренера Дэвида Фелгейта. В финале соревнований в Лондоне Векич обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

«Хочу поблагодарить моего тренера Дэвида. Мы работали вместе, когда мне было 12 лет. Ты меня воспитал. Без тебя я бы даже не знала, что такое трава. Когда позвонила тебе две недели назад попросить помочь мне в этом травяном сезоне, ты согласился. Огромное спасибо. Без тебя я бы не стояла здесь с этим трофеем», — сказала Векич на церемонии награждения.