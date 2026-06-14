«Очень эмоциональный момент». Камиль Майхшак — о титуле в Хертогенбосхе

76-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак прокомментировала победу на турнире АТР-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В решающем матче соревнований он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).
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«Это очень эмоциональный момент для меня… Не буду скрывать. Постараюсь не расплакаться. Я хотел бы поблагодарить свою команду, а также команду в Польше и Германии. Свою семью в Польше. Без них, без того, что они каждый день подталкивали меня к пределу возможностей и в хорошие, и в плохие моменты моей жизни, я, вероятно, уже давно бы завершил карьеру.
Очень благодарен всем, кто является частью моей команды и моей жизни. Я не мог бы пожелать себе лучше людей рядом. Действительно счастлив, что они у меня есть. Огромное спасибо за всё, что вы для меня делаете.
Поздравляю тебя, Алекс. Знаю, что это не тот результат, которого ты хотел, но ты один из самых сложных соперников, с которыми когда-либо приходилось играть. Поэтому очень рад, что смог разделить с тобой корт и провести такой матч», – сказал Майхшак на церемонии награждения турнира в Хертогенбосхе.
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