Барбора Крейчикова рассказала, почему снялась с финала турнира в Хертогенбосхе

45-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, почему ей пришлось сняться с финала турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В решающем матче турнира чешка должна была сыграть с американкой Робин Монтгомери.

«С сожалением сообщаю, что была вынуждена сняться с финала Хертогенбосха из-за болезни. Я плохо себя чувствую и после консультации с медицинской командой стало ясно, что сегодня я не нахожусь в состоянии, позволяющем мне выйти на корт. С нетерпением ждала возможности сыграть в финале и побороться за титул, но сегодня это невозможно.

Хотела бы поблагодарить организаторов турнира, волонтёров, спонсоров и невероятных болельщиков в Хертогенбосхе за поддержку на протяжении всей недели.

Мне очень понравилось быть здесь, на турнире, благодарна за тот тёплый приём, который получила. Также хотела бы поздравить Робин [Монтгомери] с отличной неделей на этом турнире и пожелать ей всего наилучшего до конца сезона.

Разочарована, что мой турнир заканчивается именно так, но сейчас сосредоточусь на восстановлении как можно скорее, надеюсь вскоре вернуться к соревнованиям», – написала Крейчикова в социальной сети.