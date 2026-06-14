Барбора Крейчикова рассказала, почему снялась с финала турнира в Хертогенбосхе

45-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, почему ей пришлось сняться с финала турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В решающем матче турнира чешка должна была сыграть с американкой Робин Монтгомери.
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«С сожалением сообщаю, что была вынуждена сняться с финала Хертогенбосха из-за болезни. Я плохо себя чувствую и после консультации с медицинской командой стало ясно, что сегодня я не нахожусь в состоянии, позволяющем мне выйти на корт. С нетерпением ждала возможности сыграть в финале и побороться за титул, но сегодня это невозможно.
Хотела бы поблагодарить организаторов турнира, волонтёров, спонсоров и невероятных болельщиков в Хертогенбосхе за поддержку на протяжении всей недели.
Мне очень понравилось быть здесь, на турнире, благодарна за тот тёплый приём, который получила. Также хотела бы поздравить Робин [Монтгомери] с отличной неделей на этом турнире и пожелать ей всего наилучшего до конца сезона.
Разочарована, что мой турнир заканчивается именно так, но сейчас сосредоточусь на восстановлении как можно скорее, надеюсь вскоре вернуться к соревнованиям», – написала Крейчикова в социальной сети.
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