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«Огромный заряд уверенности». Бен Шелтон — о победе на турнире ATP-250 в Штутгарте

«Огромный заряд уверенности». Бен Шелтон — о победе на турнире ATP-250 в Штутгарте
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу на турнире ATP-250 в Штутгарте, Германия. В финале он обыграл соотечественника Тейлора Фрица — 6:4, 2:6, 6:4.

Штутгарт. Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Это много для меня значит. Несомненно, это была тяжёлая неделя, непростая неделя, чтобы её пройти. Я довольно измотан, но играть так, как играл против соперников, с которыми встречался в очень напряжённых матчах, сегодня выиграть у одного из лучших игроков на траве в мире — это огромный заряд уверенности. Просто рад получить здесь, в Штутгарте, свой первый титул на траве», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

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