«Огромный заряд уверенности». Бен Шелтон — о победе на турнире ATP-250 в Штутгарте

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу на турнире ATP-250 в Штутгарте, Германия. В финале он обыграл соотечественника Тейлора Фрица — 6:4, 2:6, 6:4.

«Это много для меня значит. Несомненно, это была тяжёлая неделя, непростая неделя, чтобы её пройти. Я довольно измотан, но играть так, как играл против соперников, с которыми встречался в очень напряжённых матчах, сегодня выиграть у одного из лучших игроков на траве в мире — это огромный заряд уверенности. Просто рад получить здесь, в Штутгарте, свой первый титул на траве», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.