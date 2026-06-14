«Огромный заряд уверенности». Бен Шелтон — о победе на турнире ATP-250 в Штутгарте
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу на турнире ATP-250 в Штутгарте, Германия. В финале он обыграл соотечественника Тейлора Фрица — 6:4, 2:6, 6:4.
Штутгарт. Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:10 МСК
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
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|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Это много для меня значит. Несомненно, это была тяжёлая неделя, непростая неделя, чтобы её пройти. Я довольно измотан, но играть так, как играл против соперников, с которыми встречался в очень напряжённых матчах, сегодня выиграть у одного из лучших игроков на траве в мире — это огромный заряд уверенности. Просто рад получить здесь, в Штутгарте, свой первый титул на траве», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.
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