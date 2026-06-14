Эмма Радукану — о выступлении в Лондоне: на этой неделе я действительно играла хорошо

42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила свою игру на турнире WTA-500 в Лондоне, Великобритания. Радукану вышла в финал соревнований, где уступила хорватке Донне Векич со счётом 0:6, 6:7 (6:8).

«Думаю, на этой неделе я играла действительно хорошо. Действовала свободно, агрессивно, но при этом находила правильный баланс. Хорошо принимала подачу, неплохо подавала сама. На траве это очень важно.

Приятно иметь ту команду, которая есть у меня сейчас. Честно говоря, во время церемонии награждения у меня было столько мыслей и столько людей, которых хотелось поблагодарить, кажется, я даже забыла упомянуть некоторых из них.

Они помогали мне проходить через очень сложные ситуации в последние месяцы. Для меня невероятно важно, что они безоговорочно в меня верят. Без них меня бы здесь тоже не было», – сказала Радукану на пресс-конференции после окончания турнира.