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Эмма Радукану — о выступлении в Лондоне: на этой неделе я действительно играла хорошо

Эмма Радукану — о выступлении в Лондоне: на этой неделе я действительно играла хорошо
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42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила свою игру на турнире WTA-500 в Лондоне, Великобритания. Радукану вышла в финал соревнований, где уступила хорватке Донне Векич со счётом 0:6, 6:7 (6:8).

Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
0 		6 6
         
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Думаю, на этой неделе я играла действительно хорошо. Действовала свободно, агрессивно, но при этом находила правильный баланс. Хорошо принимала подачу, неплохо подавала сама. На траве это очень важно.

Приятно иметь ту команду, которая есть у меня сейчас. Честно говоря, во время церемонии награждения у меня было столько мыслей и столько людей, которых хотелось поблагодарить, кажется, я даже забыла упомянуть некоторых из них.

Они помогали мне проходить через очень сложные ситуации в последние месяцы. Для меня невероятно важно, что они безоговорочно в меня верят. Без них меня бы здесь тоже не было», – сказала Радукану на пресс-конференции после окончания турнира.

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