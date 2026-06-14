Эмма Радукану — о выступлении в Лондоне: на этой неделе я действительно играла хорошо

42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила свою игру на турнире WTA-500 в Лондоне, Великобритания. Радукану вышла в финал соревнований, где уступила хорватке Донне Векич со счётом 0:6, 6:7 (6:8).
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
«Думаю, на этой неделе я играла действительно хорошо. Действовала свободно, агрессивно, но при этом находила правильный баланс. Хорошо принимала подачу, неплохо подавала сама. На траве это очень важно.
Приятно иметь ту команду, которая есть у меня сейчас. Честно говоря, во время церемонии награждения у меня было столько мыслей и столько людей, которых хотелось поблагодарить, кажется, я даже забыла упомянуть некоторых из них.
Они помогали мне проходить через очень сложные ситуации в последние месяцы. Для меня невероятно важно, что они безоговорочно в меня верят. Без них меня бы здесь тоже не было», – сказала Радукану на пресс-конференции после окончания турнира.
- 14 июня 2026
-
20:44
-
20:22
-
20:10
-
20:04
-
19:52
-
19:39
-
19:34
-
19:18
-
19:12
-
18:52
-
18:37
-
18:23
-
18:19
-
18:07
-
18:06
-
17:47
-
17:41
-
17:32
-
17:08
-
16:09
-
16:02
-
15:51
-
15:23
-
15:13
-
14:21
-
13:51
-
13:17
-
13:05
-
12:21
-
11:53
-
11:17
-
10:35
-
10:33
-
09:46
-
09:22