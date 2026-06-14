«Много стресса». Бен Шелтон — о своих соперниках на турнире ATP-250 в Штутгарте

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон после победы на турнире ATP-250 в Штутгарте, Германия, высказался о своих соперниках на соревнованиях.

«Много стресса. Я не облегчал себе задачу, но каждый игрок, с которым играл, был просто отличен и сильно осложнял задачу. С Тейлором в определённые моменты матча сегодня было невозможно играть. Так что я должен отдать должное парням, с которыми играл. Но для меня — быть жёстким и проходить через тяжёлые матчи день за днём — это первый шаг к тому, чтобы попасть туда, куда хочу, войти в ту форму, в которой хочу находиться в этом травяном сезоне», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

По ходу соревнований в Штутгарте Шелтон обыграл Маркоса Гирона, Со Симабукуро и Иржи Легечку.