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«Много стресса». Бен Шелтон — о своих соперниках на турнире ATP-250 в Штутгарте

«Много стресса». Бен Шелтон — о своих соперниках на турнире ATP-250 в Штутгарте
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон после победы на турнире ATP-250 в Штутгарте, Германия, высказался о своих соперниках на соревнованиях.

Штутгарт. Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Много стресса. Я не облегчал себе задачу, но каждый игрок, с которым играл, был просто отличен и сильно осложнял задачу. С Тейлором в определённые моменты матча сегодня было невозможно играть. Так что я должен отдать должное парням, с которыми играл. Но для меня — быть жёстким и проходить через тяжёлые матчи день за днём — это первый шаг к тому, чтобы попасть туда, куда хочу, войти в ту форму, в которой хочу находиться в этом травяном сезоне», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

По ходу соревнований в Штутгарте Шелтон обыграл Маркоса Гирона, Со Симабукуро и Иржи Легечку.

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