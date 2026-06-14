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«Она провела отличный турнир». Векич — об уровне игры Радукану в Лондоне

«Она провела отличный турнир». Векич — об уровне игры Радукану в Лондоне
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич оценила уровень игры британки Эммы Радукану в финале турнира WTA-500 в Лондоне. Хорватка одержала победу со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
0 		6 6
         
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Она играет действительно очень хорошо. Очевидно, что иначе она не дошла бы до финала. Думаю, для неё сейчас самое важное — оставаться здоровой. Вообще для всех игроков календарь очень тяжёлый. Уровень тенниса невероятно высокий, нагрузки огромные. Это, пожалуй, самое главное. Мне кажется, ей нравится играть перед домашней публикой. Да, считаю, что она провела отличный турнир», – сказала Векич на пресс-конференции после окончания турнира.

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