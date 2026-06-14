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«Мой талисман». Бен Шелтон — своей девушке Тринити Родман после победы в Штутгарте

«Мой талисман». Бен Шелтон — своей девушке Тринити Родман после победы в Штутгарте
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон обратился к своей девушке футболистке Тринити Родман после победы на турнире ATP-250 в Штутгарте.

«Хочу поблагодарить свою девушку, что прилетела сюда из Бразилии. Мне кажется, я выиграл титул на каждом турнире, на котором она была в этом году. Ты определённо мой талисман», — сказал Шелтон в интервью на корте.

В финале соревнований в Штутгарте Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Тринити Родман является олимпийской чемпионкой — 2024 в Париже в составе сборной США. Она играет за клуб «Вашингтон Спирит» в Женской национальной футбольной лиге (NWSL).

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