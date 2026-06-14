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Донна Векич: победа в Лондоне показала, что я по-прежнему могу бороться за титулы

Донна Векич: победа в Лондоне показала, что я по-прежнему могу бороться за титулы
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич высказалась о том, насколько значима для неё победа на турнире WTA-500 в Лондоне, Великобритания. В финале соревнований Векич обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
0 		6 6
         
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

– Что эта победа говорит вам о самой себе, учитывая непростое начало недели и сложные результаты последних месяцев?
– Думаю, она показала мне, что у меня по-прежнему есть уровень, чтобы бороться за титулы и играть против лучших теннисисток мира. Если честно, в прошлом году и в первые месяцы этого сезона у меня были сомнения по этому поводу.

Но я очень много работала, чтобы вернуться на этот уровень. Невероятно горжусь собой, своей командой и той работой, которую мы проделали, – сказала Векич на пресс-конференции после окончания турнира.

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