Донна Векич: победа в Лондоне показала, что я по-прежнему могу бороться за титулы

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич высказалась о том, насколько значима для неё победа на турнире WTA-500 в Лондоне, Великобритания. В финале соревнований Векич обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).
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– Что эта победа говорит вам о самой себе, учитывая непростое начало недели и сложные результаты последних месяцев?
– Думаю, она показала мне, что у меня по-прежнему есть уровень, чтобы бороться за титулы и играть против лучших теннисисток мира. Если честно, в прошлом году и в первые месяцы этого сезона у меня были сомнения по этому поводу.
Но я очень много работала, чтобы вернуться на этот уровень. Невероятно горжусь собой, своей командой и той работой, которую мы проделали, – сказала Векич на пресс-конференции после окончания турнира.
- 14 июня 2026
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