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«Потрясающий боец». Фриц обратился к Шелтону после поражения в финале в Штутгарте

«Потрясающий боец». Фриц обратился к Шелтону после поражения в финале в Штутгарте
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обратился к соотечественнику Бену Шелтону после поражения в финале турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 4:6.

Штутгарт. Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Для меня это, безусловно, была отличная неделя. Я прошёл через множество тяжёлых матчей и рад, что смог оказаться здесь сегодня, в финале. И поздравляю Бена. У него была сумасшедшая неделя: в один день он доигрывал прерванный матч, на следующий завершал его, затем играл ещё один матч вечером, а до этого весь день ждал своей очереди выйти на корт.

Так что эта победа абсолютно заслужена и говорит о том, каким игроком он является. Он потрясающий боец. Поэтому поздравляю тебя и твою команду», – сказал Фриц во время церемонии награждения.

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