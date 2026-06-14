«Потрясающий боец». Фриц обратился к Шелтону после поражения в финале в Штутгарте
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обратился к соотечественнику Бену Шелтону после поражения в финале турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 4:6.
Штутгарт. Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:10 МСК
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Для меня это, безусловно, была отличная неделя. Я прошёл через множество тяжёлых матчей и рад, что смог оказаться здесь сегодня, в финале. И поздравляю Бена. У него была сумасшедшая неделя: в один день он доигрывал прерванный матч, на следующий завершал его, затем играл ещё один матч вечером, а до этого весь день ждал своей очереди выйти на корт.
Так что эта победа абсолютно заслужена и говорит о том, каким игроком он является. Он потрясающий боец. Поэтому поздравляю тебя и твою команду», – сказал Фриц во время церемонии награждения.
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