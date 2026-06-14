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«Первая из многих замечательных недель на траве». Де Минор — о поражении в Хертогенбосхе

«Первая из многих замечательных недель на траве». Де Минор — о поражении в Хертогенбосхе
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В решающем матче он уступил представителю Польши Камилю Майхшаку со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7).

Хертогенбосх (м). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 7
3 		6 6 5
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Хотел бы поздравить Камиля и его команду. Не только за сегодняшний день, но и за невероятную неделю. Ты заслужил это сегодня. Ты был лучшим игроком. Это была отличная битва. Просто скажу: молодец, дружище.

А что касается меня, естественно, очень хотел сегодня довести дело до конца. Но это отличный старт травяного сезона. Хорошая неделя. Моей команде и всем вокруг: мы продолжим строить. Надеюсь, это первая из многих замечательных недель на траве», — сказал де Минор на церемонии награждения.

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Комментарии
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