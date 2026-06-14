«Первая из многих замечательных недель на траве». Де Минор — о поражении в Хертогенбосхе

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В решающем матче он уступил представителю Польши Камилю Майхшаку со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7).

«Хотел бы поздравить Камиля и его команду. Не только за сегодняшний день, но и за невероятную неделю. Ты заслужил это сегодня. Ты был лучшим игроком. Это была отличная битва. Просто скажу: молодец, дружище.

А что касается меня, естественно, очень хотел сегодня довести дело до конца. Но это отличный старт травяного сезона. Хорошая неделя. Моей команде и всем вокруг: мы продолжим строить. Надеюсь, это первая из многих замечательных недель на траве», — сказал де Минор на церемонии награждения.