«Первая из многих замечательных недель на траве». Де Минор — о поражении в Хертогенбосхе
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В решающем матче он уступил представителю Польши Камилю Майхшаку со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7).
Хертогенбосх (м). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
76
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 7
|
|6
|6 5
6
Алекс де Минор
А. де Минор
«Хотел бы поздравить Камиля и его команду. Не только за сегодняшний день, но и за невероятную неделю. Ты заслужил это сегодня. Ты был лучшим игроком. Это была отличная битва. Просто скажу: молодец, дружище.
А что касается меня, естественно, очень хотел сегодня довести дело до конца. Но это отличный старт травяного сезона. Хорошая неделя. Моей команде и всем вокруг: мы продолжим строить. Надеюсь, это первая из многих замечательных недель на траве», — сказал де Минор на церемонии награждения.
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