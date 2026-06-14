«Cыграла свою роль». Радукану — о влиянии усталости на игру в финале турнира в Лондоне

42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась мнением, насколько повлияла усталость на её игру в финале турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, с хорваткой Донной Векич. Британка уступила со счётом 0:6, 6:7 (6:8).
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– Вчера вы провели два матча за один день. Насколько это сказалось на вашем старте сегодня?
– Думаю, частично сказалось. Но и Донна не позволила мне играть в свой теннис. Она очень хорошо подавала и отлично действовала на задней линии. В первом же гейме на своей подаче я практически не попадала первой подачей, это сразу привело к брейку.
Конечно, усталость тоже сыграла свою роль. Из-за неё не получается так сильно отталкиваться при подаче, а на траве это очень важно.
Неделя была потрясающей, но и очень длинной: ожидания, долгие дни, напряжённый график.
Думаю, всё происходит по какой-то причине. Сейчас я именно за эту мысль и держусь (улыбается), – сказала Радукану на пресс-конференции после окончания турнира в Лондоне.
- 14 июня 2026
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