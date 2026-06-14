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«Cыграла свою роль». Радукану — о влиянии усталости на игру в финале турнира в Лондоне

«Cыграла свою роль». Радукану — о влиянии усталости на игру в финале турнира в Лондоне
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42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась мнением, насколько повлияла усталость на её игру в финале турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, с хорваткой Донной Векич. Британка уступила со счётом 0:6, 6:7 (6:8).

Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
0 		6 6
         
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

– Вчера вы провели два матча за один день. Насколько это сказалось на вашем старте сегодня?
– Думаю, частично сказалось. Но и Донна не позволила мне играть в свой теннис. Она очень хорошо подавала и отлично действовала на задней линии. В первом же гейме на своей подаче я практически не попадала первой подачей, это сразу привело к брейку.

Конечно, усталость тоже сыграла свою роль. Из-за неё не получается так сильно отталкиваться при подаче, а на траве это очень важно.

Неделя была потрясающей, но и очень длинной: ожидания, долгие дни, напряжённый график.

Думаю, всё происходит по какой-то причине. Сейчас я именно за эту мысль и держусь (улыбается), – сказала Радукану на пресс-конференции после окончания турнира в Лондоне.

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