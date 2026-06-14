Лаки-лузер стала победителем турнира WTA впервые с 2023 года
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич стала первым лаки-лузером, выигравшим турнир категории WTA с 2023 года. Сегодня, 14 июня, она стала чемпионкой «пятисотника» в Лондоне, Великобритания. В финале соревнований в Лондоне Векич обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:0, 7:6 (8:6).
Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
76
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 8
|
|6 6
42
Эмма Радукану
Э. Радукану
Три года назад в качестве лаки-лузеров на турнирах WTA победили Мария Тимофеева — в Будапеште, Нао Хибино – в Праге, а Сара Соррибес-Тормо – в Кливленде.
Для Векич трофей «пятисотника» в Лондоне стал пятым в карьере и первым с 2023 года. Донна выиграла крупнейший титул. Ранее она побеждала только на турнирах категории WTA-250.
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