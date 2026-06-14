Клейстерс — о победе Андреевой на «РГ»: думаю, этот титул её раскрепостит

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс поделилась мнением, как победа россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции — 2026 может повлиять на её игру в ближайшем будущем.

«Думаю, что этот титул её раскрепостит, но также полагаю, судя по её реакции, что она выглядит настолько мотивированной, говорит себе: «Я готова к следующему». У меня такое ощущение. Она выглядела настолько спокойной. Для человека, которого мы всегда видели таким эмоциональным на корте, её эмоции после победы были удивительно спокойными. Казалось, будто она говорила себе: «Хочу проявить уважение к своей сопернице». Она полностью контролировала ситуацию. Это действительно было приятно видеть», — приводит слова Клейстерс We Love Tennis.