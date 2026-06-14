Маррей рассказал, как изменились его отношения с «Большой тройкой» после ухода из спорта

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, как менялись его отношения с Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Когда я играл против этих парней — с Федерером, Надалем и Джоковичем — мои отношения с каждым из них были разными. Я никогда не ужинал ни с одним из них, когда выступал. По моему мнению, да, это были совершенно другие отношения по сравнению с тем, как они сейчас.

Когда только начинал в туре, сначала много тренировался с Федерером, а потом он уже не хотел со мной тренироваться. Обычно, если ты игрок элитного уровня, появляется хороший теннисист, тебе интересно потренироваться с ним, чтобы понять его игру, а потом, со временем, если игрок прогрессирует, он превращается в соперника или в человека, с которым соревнуешься.

Я много тренировался с Джоковичем и Надалем. Мне нравилось тренироваться с ними, чтобы подготовиться к большим турнирам. Федерер никогда бы не стал тренироваться с Надалем, никогда бы не стал тренироваться с Джоковичем. Джокович и Надаль в этом отношении были другими, они хотели тренироваться вместе или со своими ближайшими соперниками», — приводит слова Маррея Punto de Break.