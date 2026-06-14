В Галле прошла церемония в чествования Александра Зверева после его победы на «РГ»-2026

Перед стартом розыгрыша основной сетки турнира АТР-500 в Галле, Германия, прошла церемония чествования чемпиона «Ролан Гаррос» – 2026, третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева. В финале Открытого чемпионата Франции – 2026 Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Фото: Пресс-служба турнира в Галле

Фото: Пресс-служба турнира в Галле

Фото: Пресс-служба турнира в Галле

Для Зверева этот успех стал первым в карьере на турнирах «Большого шлема». Также стоит отметить, что Александр стал лишь третьим теннисистом из Германии, которому удалось выиграть столь престижный турнир. Кроме того, он первый немецкий игрок за 30 лет, ставший чемпионом турнира «Большого шлема» в Открытой эре.

Открытый чемпионат Франции — 2026 прошёл с 24 мая по 7 июня в Париже.