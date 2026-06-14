Хенмэн — о Радукану: стабильность и непрерывность — то, что отсутствовало несколько лет

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн оценил прогресс чемпионки US Open — 2021 Эммы Радукану после возобновления сотрудничества с её тренером Эндрю Ричардсоном. Эмма в финале турнира WTA-500 в Лондоне проиграла Донне Векич из Хорватии со счётом 0:6, 6:7 (6:8).

«Считаю, что это здорово: Эндрю Ричардсон снова у неё в боксе. Очевидно, он знал её уже много, много лет, долгое время ещё до их успеха на Открытом чемпионате США. Вы можете слышать его указания из-за корта, он сам был хорошим игроком, очень хорошим тренером, скрещу пальцы, Эмма продолжит с ним работать.

Думаю, что стабильность и непрерывность — это то, что отсутствовало уже несколько лет, очень надеюсь, что Эндрю получит возможность продолжать строить, потому что это действительно первая реальная возможность, чтобы отношения развивались. Это была действительно позитивная неделя для обоих», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.