Беккер — об Александре Звереве: нельзя делать вид, что личной жизни не существует

Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поделился мнением, как победа на «Ролан Гаррос» — 2026 может повлиять на медийный образ немецкого теннисиста Александра Зверева, отметив, что ему стоит чаще рассказывать о своей жизни вне спорта.

«Будучи суперзвездой, нельзя делать вид, что личной жизни не существует. Нужно принимать её и говорить о ней, нельзя всё отрицать или опровергать. На мой взгляд, ему нужно по-другому относиться к своему прошлому. Он хочет говорить только о тех темах, в которых чувствует себя комфортно. Но так это не работает — Александр слишком знаменит для этого. Без сомнений, он отличный отец и отличный брат, но публика этого не знает», — приводит слова Беккера Eurosport Spain.