Кузнецова — о фильме про Эверт и Навратилову: я ещё не успела посмотреть о Надале

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о новом документальном фильме от Netflix о Крис Эверт и Мартине Навратиловой.

«Опять что-то новенькое от Netflix! Я ещё не успела посмотреть фильм о Рафе Надале, а уже выходит новая документалка.

«Крис и Мартина: решающий сет» – о легендарном противостоянии Крис Эверт и Мартины Навратиловой. С 26 июня увидим историю о дружбе, давшей трещину из-за профессионального соперничества, но никуда не девшейся и преодолевшей даже рак. Сохраняйте себе в список просмотра!» – написала Кузнецова в телеграм-канале.