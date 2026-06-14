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«Мы проведём отличную неделю!» Зверев — перед стартом турнира ATP-500 в Галле

«Мы проведём отличную неделю!» Зверев — перед стартом турнира ATP-500 в Галле
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев на церемонии в честь его победы на «Ролан Гаррос» — 2026 рассказал, что с нетерпением ждёт начала турнира ATP-500 в Галле, Германия.

«Этот трофей был завоёван за последние 30 лет, потому что моя семья, моя команда и я упорно трудились и делали всё возможное вместе, чтобы в конечном итоге выиграть подобный титул.

Хочу играть в теннис очень, очень долго и выиграть много, много новых титулов. Считаю, что мы вместе с Немецкой ассоциацией тенниса тоже делаем много хорошей работы, так что нам не нужно ждать ещё 30 лет.

Надеюсь, что однажды выиграю этот титул (в Галле — Прим. «Чемпионата») тоже. Спасибо всем, кто здесь. Мы проведём отличную неделю!» — приводит слова Зверева пресс-служба турнира в Галле.

Напомним, Зверев стал первым представителем Германии за 30 лет, выигравшим турнир «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В 1996 году Борис Беккер победил на Australian Open.

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