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Ива Йович снялась с турнира WTA-250 в Ноттингеме

Ива Йович снялась с турнира WTA-250 в Ноттингеме
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19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович снялась с травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме, Великобритания, из-за травмы ноги. В первом круге соревнований Йович должна была сыграть с чешкой Каролиной Плишковой. Стоит отметить, что американка имела первый номер посева на турнире в Ноттингеме.

Ноттингем. 1-й круг
14 июня 2026, воскресенье. 16:55 МСК
Ива Йович
США
Ива Йович
И. Йович
Отменён
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Ранее американская теннисистка получила повреждение левого голеностопа во время полуфинального матча турнира WTA-500 в Лондоне с британкой Эммой Радукану (2:6, 2:6). Именно Радукану заменит Йович в сетке соревнований в Ноттингеме.

Турнир в Ноттингеме пройдёт с 15 по 22 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Маккартни Кесслер.

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