Ива Йович снялась с турнира WTA-250 в Ноттингеме

19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович снялась с травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме, Великобритания, из-за травмы ноги. В первом круге соревнований Йович должна была сыграть с чешкой Каролиной Плишковой. Стоит отметить, что американка имела первый номер посева на турнире в Ноттингеме.

Ранее американская теннисистка получила повреждение левого голеностопа во время полуфинального матча турнира WTA-500 в Лондоне с британкой Эммой Радукану (2:6, 2:6). Именно Радукану заменит Йович в сетке соревнований в Ноттингеме.

Турнир в Ноттингеме пройдёт с 15 по 22 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Маккартни Кесслер.