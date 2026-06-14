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«Возможно, не покажу свой лучший теннис в первом матче». Коболли — о турнире в Галле

«Возможно, не покажу свой лучший теннис в первом матче». Коболли — о турнире в Галле
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился ожиданиями от предстоящего турнира ATP-500 в Галле, Германия.

«После финала у меня было несколько выходных дней. Я тренировался на траве всего час. Знаю, возможно, не покажу свой лучший теннис в первом матче, но с этим нужно смириться.

Много работал над своими ударами: подачей, форхендом и бэкхендом. Думаю, могу хорошо сыграть и здесь. Цель — выложиться на полную на этой неделе и показать свой лучший теннис.

Мне нравится играть на траве. Особенно нравится играть в Англии, люблю играть на Уимблдоне. Потому что там немного медленнее, чем здесь», — приводит слова Коболли пресс-служба турнира.

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