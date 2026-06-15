Новак Джокович отреагировал на победу Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу семикратного чемпиона Формулы-1, пилота итальянского коллектива «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи.
Ухань. 2-й круг
23 сентября 2014, вторник. 11:50 МСК
1
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
21
Ализе Корне
А. Корне
«Величие», – написал Джокович в сопровождении к фотографии Хэмилтона с трофеем Гран-при.
Для 41-летнего Хэмилтона победа на Гран-при Барселоны-Каталуньи стала 106-й в профессиональной карьере гонщика Формулы-1 и первой после перехода в итальянскую команду «Феррари» в 2025 году. Благодаря данному успеху британский пилот сократил отставание от лидера чемпионата 19-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 41 очко.
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