Новак Джокович отреагировал на победу Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу семикратного чемпиона Формулы-1, пилота итальянского коллектива «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Величие», – написал Джокович в сопровождении к фотографии Хэмилтона с трофеем Гран-при.

Для 41-летнего Хэмилтона победа на Гран-при Барселоны-Каталуньи стала 106-й в профессиональной карьере гонщика Формулы-1 и первой после перехода в итальянскую команду «Феррари» в 2025 году. Благодаря данному успеху британский пилот сократил отставание от лидера чемпионата 19-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 41 очко.