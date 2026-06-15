«Доволен, как идёт переход с грунта на траву». Ходар — о турнире в Лондоне

23-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар высказался о предстоящем травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

«Немного играл на этой поверхности, но считаю, что могу сделать это хорошо. Привыкаю к тренировкам. Есть месяц, чтобы играть на этой поверхности, если не участвуешь в турнирах ATP, никогда не сыграешь на ней.

Прибыл в Лондон раньше, чтобы иметь больше дней для практики. Наслаждаюсь Лондоном. Это очень красивый город. Быть здесь и играть на Queen’s Club впервые — для меня значит очень много. Очень доволен, как идёт переход с грунта на траву», — приводит слова Ходара пресс-служба ATP.