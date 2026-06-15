Бублик, Фриц, Руне и другие теннисисты назвали фаворитов ЧМ-2026 по футболу

Казахстанский теннисист Александр Бублик, американец Тейлор Фриц, датчанин Хольгер Руне и другие игроки АТР-тура приняли участие в опросе на тему «Кто станет чемпионом мира — 2026 по футболу и какую сборную они хотели бы увидеть с кубком?».

Бублик: Думаю, Франция.

Фриц: Конечно, буду болеть за США, но выиграет Франция.

Руне: Так как я не могу выбрать Данию, скажу — Франция. Надеюсь, после прошлого чемпионата мира выиграет именно она.

Циципас: Франция.

Бергс: Мой фаворит номер один — Испания, но буду очень рад, если выиграет Бельгия.

Попырин: Англия заберёт кубок домой. Конечно же, хотелось бы победы Австралии.

Боржеш: Лёгкий ответ. Португалия! Вперёд!

Ходар: Думаю, фаворит — Испания. Буду болеть за них, — приводит слова теннисистов Tennis TV.