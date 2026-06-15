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Надаль — о завершении карьеры: хуже всего было, когда не мог конкурировать по-настоящему

Надаль — о завершении карьеры: хуже всего было, когда не мог конкурировать по-настоящему
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, как принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Считаю себя скорее бойцом, чем победителем. Меня расстраивали поражения, хотя принимал их, если чувствовал, что действительно боролся и отдавал всё на корте. Хуже всего было тогда, когда мне казалось, что я не смог по-настоящему конкурировать.

Я наслаждался игрой в теннис. Моё тело сказало, что пора остановиться, тогда как разум хотел продолжать. Хотел исследовать свои возможности и посмотреть, как отреагирует организм. Люди спрашивали, почему не ухожу. Я дал себе достаточно времени, чтобы попробовать всё возможное и вернуться. Когда понял, что это невозможно, осознал, что пришло время завершить карьеру», – приводит слова Надаля Mondo rs.

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