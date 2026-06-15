«Жаль, что кто-то должен проиграть». Турсунов — о финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о финале турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе. Польский теннисист Камиль Майхшак обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

«Всем советую посмотреть третий сет этого матча в повторе. Качество тенниса и накал были на высоте.

Лично меня сильно зацепил подтекст этого поединка. Смотря церемонию награждения, вспомнил, как я в детстве плакал во время фильма «Роки» — в момент боя Роки Бальбоа с Иваном Драго — болея за героя. Помню ту эмоциональную вовлечённость и эмпатию, это было не про национальность — это было про сопереживание человеку, проходящему через большие трудности.

Именно с этим ощущением я остался после завершения матча на тай-брейке в третьем сете. Давно я так не болел за кого-то, особенно когда комментируешь и приходится сохранять беспристрастность. Особенно — болея против одного из самых воспитанных и человечных теннисистов, которого я безумно уважаю, в первую очередь, именно за эти качества — Алекса де Минора.

Жаль, что в теннисе кто-то должен проиграть, но как приятно было видеть слёзы радости после огромных трудностей на пути польского теннисиста. И также больно было читать комментарии людей, которые просто отказываются видеть что-то прекрасное прямо перед носом, упуская шанс вырасти над собой, забыть на секунду о проигранных деньгах и личных симпатиях и просто увидеть лучик света в бесконечном потоке негатива, происходящего вокруг.

Если вы вдруг хотите испытать эту детскую радость — сказку о победе добра, когда настоящий андердог превосходит все шансы против себя, обязательно посмотрите этот сет.

Хочется пожелать всем оставаться такими же приземлёнными, человечными и скромными, как эти два теннисиста. Умейте оставаться людьми и в победе, и в поражении — тогда вы уж точно не проиграете!» — написал Турсунов в телеграм-канале.