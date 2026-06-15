Сегодня, 15 июня, на травяных кортах в Берлине, Германия, начнётся турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин. Расписание матчей на 15 июня (время начала московское):

14:30 — Екатерина Александрова (Россия) — Анастасия Потапова (Австрия);

16:30 — Никола Бартунькова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия);

18:30 — Элисе Мертенс (Бельгия) — Людмила Самсонова (Россия).

Действующей победительницей турнира серии WTA-500 в Берлине 2025 года в одиночном разряде является чешка Маркета Вондроушова. В финале она обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.