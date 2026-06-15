Турнир АТР-500, Галле: расписание матчей 15 июня

Сегодня, 15 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) стартует турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Расписание матчей 15 июня:

12:30 — Макс Шёнхаус (Германия, WC) — Лёнер Тьен (США);

14:00 — Теренс Атман (Франция) — Мартин Ландалус (Испания, Q);

14:00 — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC);

15:30 — Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2);

17:00 — Флавио Коболли (Италия, 6) — Фрэнсис Тиафо (США).

Турнир в Галле проходит с 15 по 21 июня. Действующим чемпионом соревнований является Александр Бублик, который в прошлом году обыграл Даниила Медведева.