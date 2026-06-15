Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей 15 июня

Сегодня, 15 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) стартует турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей 15 июня:

13:30 - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Харри Уэнделкен (Великобритания, Q);

15:00 — Томми Пол (США, 8) — Захари Свайда (США, LL);

16:30 — Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC) — Денис Шаповалов (Канада);

18:00 — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, Q) — Корентен Муте (Франция).

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.