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Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей 15 июня

Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей 15 июня
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Сегодня, 15 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) стартует турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей 15 июня:

  • 13:30 - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Харри Уэнделкен (Великобритания, Q);
  • 15:00 — Томми Пол (США, 8) — Захари Свайда (США, LL);
  • 16:30 — Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC) — Денис Шаповалов (Канада);
  • 18:00 — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, Q) — Корентен Муте (Франция).

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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