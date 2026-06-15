Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку рейтинга ATP, Хачанов потерял три позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на сайте опубликовала обновлённую версию мирового рейтинга. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с восьмого места на седьмое, обогнав титулованного серба Новака Джоковича.

Карен Хачанов потерял три позиции и опустился на 18-е место, а Андрей Рублёв сохранил 13-ю строчку. Лидером рейтинга ATP по-прежнему остаётся итальянский теннисист Янник Синнер.

Обновлённый рейтинг ATP на 15 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 500 баллов.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9960.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7190.

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4390.

5 (5). Бен Шелтон (США) — 4070.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4060.

7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3810.

8 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3760.

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3635.

10 (10). Флавио Коболли (Италия) — 3540.

11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3020...

13 (13). Андрей Рублёв (Россия) — 2460...

18 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2280.