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Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку рейтинга ATP, Хачанов потерял три позиции

Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку рейтинга ATP, Хачанов потерял три позиции
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на сайте опубликовала обновлённую версию мирового рейтинга. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с восьмого места на седьмое, обогнав титулованного серба Новака Джоковича.

Карен Хачанов потерял три позиции и опустился на 18-е место, а Андрей Рублёв сохранил 13-ю строчку. Лидером рейтинга ATP по-прежнему остаётся итальянский теннисист Янник Синнер.

Обновлённый рейтинг ATP на 15 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 500 баллов.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9960.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7190.
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4390.
5 (5). Бен Шелтон (США) — 4070.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4060.
7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3810.
8 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3760.
9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3635.
10 (10). Флавио Коболли (Италия) — 3540.
11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3020...
13 (13). Андрей Рублёв (Россия) — 2460...
18 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2280.

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