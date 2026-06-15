Мирра Андреева поднялась на пятую строчку в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с шестого места в рейтинге WTA на пятое. Она обошла американку Аманду Анисимову, которая потеряла 217 очков.

Первую строчку мирового рейтинга продолжает занимать белоруска Арина Соболенко. Значительно улучшила свои позиции представительница Хорватии Донна Векич. Она поднялась на 43 строчки и теперь занимает 33-е место.

Обновлённый рейтинг WTA на 15 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9090 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143.

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6733.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 6056.

5 (6). Мирра Андреева (Россия) — 5751.

6 (5). Аманда Анисимова (США) — 5631.

7 (7). Кори Гауфф (США) — 4879.

8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4315.

9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670.

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3338…

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2458…

19 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2411.

20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2212…

33 (76). Донна Векич (Хорватия) — 1431...

37 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1405…

90 (85). Анастасия Захарова (Россия) — 828…

97 (96). Алина Корнеева (Россия) — 793.