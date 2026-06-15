Александрова — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-500 в Берлине
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Сегодня, 15 июня, на травяных кортах Берлина (Германия) начнётся турнир категории WTA‑500. В рамках первого круга состоится матч между 19-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой и 26-й ракеткой мира австрийкой Анастасией Потаповой.
Берлин. 1-й круг
15 июня 2026, понедельник. 14:30 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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Анастасия Потапова
А. Потапова
Начало встречи запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Александровой и Потаповой.
Этот матч станет третьим противостоянием в истории встреч двух теннисистов.
Действующей победительницей турнира серии WTA-500 в Берлине 2025 года в одиночном разряде является чешка Маркета Вондроушова. В финале она обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.
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