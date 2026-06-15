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Мирра Андреева сохранила первое место в Чемпионской гонке WTA

Мирра Андреева сохранила первое место в Чемпионской гонке WTA
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Сегодня, 15 июня, обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA. Россиянка Мирра Андреева сохранила первое место. Второй в рейтинге идёт белорусская теннисистка Арина Соболенко, третьей — Елена Рыбакина из Казахстана.

Теннис. Чемпионская гонка WTA на 15 июня:

1 (1). Мирра Андреева (Россия) — 4 928 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4 510.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 496.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3 890.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 3 195.
6 (6). Кори Гауфф (США) — 2 703.
7 (7). Марта Костюк (Украина) — 2 495.
8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 2 410.
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 2 393.
10 (10). Сорана Кырстя (Румыния) — 1 915.
13 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 1613...
18 (17). Анна Калинская (Россия) — 1299.

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