Тренер Макки оценил шансы на победу Новака Джоковича на Уимблдоне

Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался по поводу победителя предстоящего Уимблдона.

«У Джокера [Новака Джоковича] есть реальные шансы на Уимблдоне. Если он пройдёт Синнера, то сможет дойти до финала: величайшие игроки любят травяные корты, а английская «уличная драка» не требует особой физической мощи — а Человек‑резинка способен быстрее восстанавливаться и физически избегать провалов», — написал Макки в социальной сети Х.

Новак Джокович — 24‑кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион (2024), рекордсмен по числу недель на первой строчке мирового рейтинга и обладатель более 100 титулов ATP.