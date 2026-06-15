Чемпионская гонка ATP: Даниил Медведев занимает пятое место, Александр Зверев — второй

Сегодня, 15 июня, обновился рейтинг Чемпионской гонки АТР. Лидерство там по-прежнему удерживает первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, на второй позиции находится немец Александр Зверев. Россиянин Даниил Медведев располагается на пятой строчке.
Теннис. Чемпионская гонка АТР на 15 июня:
1. Янник Синнер (Италия) — 5950 очков.
2. Александр Зверев (Германия) — 5040.
3. Карлос Алькарас (Испания) — 3650.
4. Флавио Коболли (Италия) — 2620.
5. Даниил Медведев (Россия) — 2320.
6. Бен Шелтон (США) — 1930.
7. Артюр Фис (Франция) — 1890.
8. Якуб Меншик (Чехия) — 1855).
9. Алекс де Минор (Австралия) — 1780.
10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1715...
13. Новак Джокович (Сербия) — 1510...
16. Андрей Рублёв (Россия) — 1410...
21. Александр Бублик (Казахстан) — 1230...
34. Карен Хачанов (Россия) — 770.