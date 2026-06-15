«Надеюсь, это не последний раз». Зверев — о победе на турнире «Большого шлема»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о желаемом количестве завоёванных титулов в карьере после победы на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Я не знаю. Я был бы счастлив, если бы так и осталось, но моя карьера ещё не завершена. Я хотел бы играть ещё лет десять, если всё будет хорошо, а потом можно будет об этом поговорить. Сейчас я об этом не думаю. Я хочу продолжать играть в теннис, хочу дальше участвовать в крупных турнирах и побеждать в них. И я надеюсь, что это не последний раз», — приводит слова Зверева We love tennis.

Напомним, Зверев стал первым представителем Германии за 30 лет, выигравшим турнир «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В 1996 году Борис Беккер победил на Australian Open.