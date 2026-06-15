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Мирра Андреева рассказала, как решила подражать Роджеру Федереру в поведении на корте

Мирра Андреева рассказала, как решила подражать Роджеру Федереру в поведении на корте
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Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева ответила на вопрос о своём поведении на корте во время матчей.

«Я решила, как говорит мой психолог, что мы всегда можем выбирать, как вести себя на корте, как играть и кем быть как личность. Поэтому я решила быть бойцом. Я посмотрела много матчей Роджера [Федерера] и захотела немного подражать тому, как он ведёт себя на корте, — мне очень нравится на него смотреть. Возможно, это мне немного помогло: я хотела показать себя на корте с лучшей стороны, не поддаваться разочарованию и не быть недовольной своей игрой», — приводит слова Андреевой We love tennis.

Роджер Федерер — 20‑кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион в парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и трёх титулов Кубка Хопмана, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP.

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