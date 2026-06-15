«Не так уж плохо, что он пропускает травяной сезон». Мугуруса — о восстановлении Алькараса

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 32-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса высказалась о восстановлении семикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса после травмы запястья.

«Надеюсь, он будет готов к американскому туру. Не так уж плохо, что Карлос пропускает травяной сезон, – там было бы тяжело возвращаться. Судя по тому, что я слышу, он хорошо восстанавливается, но мы должны сохранять осторожность. Его травма сложная. Запястье состоит из мелких костей, поэтому с ним нужно обращаться с предельной осторожностью.

Ему нужно контролировать своё нетерпение и тревогу по поводу того, когда он вернётся. Мы, игроки, испытываем большое давление, чтобы вернуться как можно быстрее, боясь потерять своё место. Ему нужно быть умным и не торопиться», — приводит слова Мугурусы Eurosport.fr.