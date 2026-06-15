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Алькарас на этой неделе пройдёт осмотр, после которого может вернуться к работе на корте

Алькарас на этой неделе пройдёт осмотр, после которого может вернуться к работе на корте
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас на этой неделе пройдёт плановый осмотр у доктора Анхеля Руиса Которро в Барселоне. При хороших результатах обследования спортсмен сможет приступить к тренировкам на корте после завершения курса реабилитации. Об этом сообщает журналист Deportes RNE Хавьер де Диего.

«На следующей неделе критический момент в восстановлении Карлоса Алькараса. Осмотр, который ему предстоит пройти в Барселоне у доктора Которро, может определить возвращение к работе на корте. Если всё будет в порядке, потребуется несколько дней на адаптацию, а затем — работа с мячом», — написал де Диего в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас получил травму запястья на турнире в Барселоне. Он пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, «Ролан Гаррос», а также не сыграет на Уимблдоне.

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